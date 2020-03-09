Как клиент,который успел слить пополнение на непополняемый сейчас ,целиком поддерживаю Ваше мнение . Вот думаю,что при изменении ставки,будут и изменения в банке,так как ничто не вечно и тем более цена на рынке
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 бер, 2020 07:21
Как клиент,который успел слить пополнение на непополняемый сейчас ,целиком поддерживаю Ваше мнение . Вот думаю,что при изменении ставки,будут и изменения в банке,так как ничто не вечно и тем более цена на рынке
никому не верю
Додано: Вів 10 бер, 2020 09:43
Re: Банк Глобус
А шарик ещё не научился напрямую на счёт деньги зачислять, все так же идёт через котловой?
Додано: Вів 10 бер, 2020 10:57
Кто-то тут пробовал на личный ИБАН, зашло ж
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 10 бер, 2020 12:07
Додано: Вів 10 бер, 2020 12:08
что думает народ относительно устойчивости этго говнобанка в условиях мирового финансового кризиса? не пора ли сало перепрятать?
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Додано: Вів 10 бер, 2020 12:29
Сколько там того сала, вы ж не лимоны лимонские здесь держите, а оперативную гривню?
Располовинте со скунсом и спите спокойно
Додано: Вів 10 бер, 2020 13:53
Re: Банк Глобус
Поздно сейчас думать. Шухер пошел.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 14:55
Re: Банк Глобус
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Додано: Вів 10 бер, 2020 18:12
міровой шухЄр!
+50грн !
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Додано: Вів 10 бер, 2020 19:37
Re: Банк Глобус
долгие выходные, нервные настроения - оставить!
Яша заверяет. все это краткосрочно.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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