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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 бер, 2020 21:49
Goodman
тут вже під Яшею крісло шатається..
куди йому до дрібноти
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Додано: Сер 11 бер, 2020 12:34
Так как всё-таки шарика правильно сэпить на ибановый котел или все же можно на ибановый личный? Кто пробовал? Сейчас же должна быть массовая миграция со скунса - должны быть практики
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Chicheva
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Додано: Сер 11 бер, 2020 12:34
Goodman написав: IMPRINTER написав:
что думает народ относительно устойчивости этго говнобанка
долгие выходные, нервные настроения - оставить!
Яша заверяет. все это краткосрочно.
Яшу з Катериною підтримую.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 12:37
Chicheva написав:
Так как всё-таки шарика правильно сэпить на ибановый котел или все же можно на ибановый личный? Кто пробовал? Сейчас же должна быть массовая миграция со скунса - должны быть практики
На ибановый котел все ходит чики-пики
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 11 бер, 2020 13:02
Chicheva написав:
Так как всё-таки шарика правильно сэпить на ибановый котел или все же можно на ибановый личный? Кто пробовал? Сейчас же должна быть массовая миграция со скунса - должны быть практики
Не стал экспериментировать, отправляю как и раньше на котловой ибан, с указанием личного ибана в назначении платежа
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Stringer
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Додано: Сер 11 бер, 2020 13:13
Stringer написав: Chicheva написав:
Так как всё-таки шарика правильно сэпить на ибановый котел или все же можно на ибановый личный? Кто пробовал? Сейчас же должна быть массовая миграция со скунса - должны быть практики
Не стал экспериментировать, отправляю как и раньше на котловой ибан, с указанием личного ибана в назначении платежа
Да, так проходит, но на отделении просят в назначении писать не ибан, а старый 2620 - у них так ПО настроено
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la9
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