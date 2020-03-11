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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 602603604605>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 88
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
30
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 21:49

Goodman
тут вже під Яшею крісло шатається..
куди йому до дрібноти
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 12:34

Re: Банк Глобус

Так как всё-таки шарика правильно сэпить на ибановый котел или все же можно на ибановый личный? Кто пробовал? Сейчас же должна быть массовая миграция со скунса - должны быть практики ;)
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 12:34

  Goodman написав:
  IMPRINTER написав:что думает народ относительно устойчивости этго говнобанка


долгие выходные, нервные настроения - оставить!
Яша заверяет. все это краткосрочно.

Яшу з Катериною підтримую.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 12:37

  Chicheva написав:Так как всё-таки шарика правильно сэпить на ибановый котел или все же можно на ибановый личный? Кто пробовал? Сейчас же должна быть массовая миграция со скунса - должны быть практики ;)

На ибановый котел все ходит чики-пики :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 13:02

  Chicheva написав:Так как всё-таки шарика правильно сэпить на ибановый котел или все же можно на ибановый личный? Кто пробовал? Сейчас же должна быть массовая миграция со скунса - должны быть практики ;)

Не стал экспериментировать, отправляю как и раньше на котловой ибан, с указанием личного ибана в назначении платежа
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 13:13

  Stringer написав:
  Chicheva написав:Так как всё-таки шарика правильно сэпить на ибановый котел или все же можно на ибановый личный? Кто пробовал? Сейчас же должна быть массовая миграция со скунса - должны быть практики ;)

Не стал экспериментировать, отправляю как и раньше на котловой ибан, с указанием личного ибана в назначении платежа

Да, так проходит, но на отделении просят в назначении писать не ибан, а старый 2620 - у них так ПО настроено
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 01:20

  clientage написав:
  Stringer написав:А шарик ещё не научился напрямую на счёт деньги зачислять, все так же идёт через котловой?

Кто-то тут пробовал на личный ИБАН, зашло ж

Я пробовал, когда ибаны ввели - фиг вам называется (вернули), может сейчас что изменилось.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 01:22

  Chicheva написав:Так как всё-таки шарика правильно сэпить на ибановый котел или все же можно на ибановый личный? Кто пробовал? Сейчас же должна быть массовая миграция со скунса - должны быть практики ;)

только на ибанутый котел.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 01:22

ol_zy

не изменилось ... по прямым возвращают ...
шлю на котловой ебан, в назначении счет 2620 (неебан)
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 01:24

  IMPRINTER написав:ol_zy

не изменилось ...
шлю на котловой ебан, в назначении счет 2620 (неебан)

Изменилось - имел в виду, что вдруг начали и на прямые принимать, но верится с трудом.
ol_zy
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