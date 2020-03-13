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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 88
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
30
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 01:49

ol_zy

у коллеги не приняло напрямую вчера и вернулось
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:02

Теперь и в отделении нельзя отключить смс информирование по вмдсоточке+, отказали.
А карта к депозиту (та что простир) там этот м-банкинг бесплатно?
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:59

Re: Банк Глобус

  demichh написав:А карта к депозиту (та что простир) там этот м-банкинг бесплатно?

так
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 00:06

  demichh написав:Теперь и в отделении нельзя отключить смс информирование по вмдсоточке+, отказали.

Звоніть прямо з відділення на ГЛ і там скажуть, що так як ця послуга платна то відключення тільки через заяву у відділенні.
KVV
 
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