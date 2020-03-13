ol_zy
у коллеги не приняло напрямую вчера и вернулось
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 бер, 2020 01:49
ol_zy
у коллеги не приняло напрямую вчера и вернулось
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:02
Теперь и в отделении нельзя отключить смс информирование по вмдсоточке+, отказали.
А карта к депозиту (та что простир) там этот м-банкинг бесплатно?
Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:59
Re: Банк Глобус
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 14 бер, 2020 00:06
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