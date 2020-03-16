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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 бер, 2020 01:49
ol_zy
у коллеги не приняло напрямую вчера и вернулось
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:02
Теперь и в отделении нельзя отключить смс информирование по вмдсоточке+, отказали.
А карта к депозиту (та что простир) там этот м-банкинг бесплатно?
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demichh
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:59
demichh написав:
А карта к депозиту (та что простир) там этот м-банкинг бесплатно?
так
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Додано: Суб 14 бер, 2020 00:06
demichh написав:
Теперь и в отделении нельзя отключить смс информирование по вмдсоточке+, отказали.
Звоніть прямо з відділення на ГЛ і там скажуть, що так як ця послуга платна то відключення тільки
через заяву у відділенні.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 21:59
IMPRINTER написав:ol_zy
у коллеги не приняло напрямую вчера и вернулось
Сегодня днем пополнил тестовой суммой депозит в Глобусе СЭПом из Мони по Ибану из договора. После 18 часов увидел в моб.приложении.
Сначала звонил в КЦ, сказали, что можно, но детали нужно уточнить в отделении. Дозвонился и после некоторого ожидания мне дали ответ направлять на Ибан в договоре. Непонятно почему КЦ говорит о сложностях привязки к отделению, которых в Ибанной реальности уже как бы не наблюдается.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 22:01
Клиент_ написав: IMPRINTER написав:ol_zy
у коллеги не приняло напрямую вчера и вернулось
Сегодня днем пополнил тестовой суммой депозит в Глобусе СЭПом из Мони по Ибану из договора. После 18 часов увидел в моб.приложении.
Сначала звонил в КЦ, сказали, что можно, но детали нужно уточнить в отделении. Дозвонился и после некоторого ожидания мне дали ответ направлять на Ибан в договоре. Непонятно почему КЦ говорит о сложностях привязки к отделению, которых в Ибанной реальности уже как бы не наблюдается.
Пополняли в пределах 200% от первоначальной суммы?
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la9
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Додано: Пон 16 бер, 2020 23:43
la9 написав: Клиент_ написав: IMPRINTER написав:ol_zy
у коллеги не приняло напрямую вчера и вернулось
Сегодня днем пополнил тестовой суммой депозит в Глобусе СЭПом из Мони по Ибану из договора. После 18 часов увидел в моб.приложении.
Сначала звонил в КЦ, сказали, что можно, но детали нужно уточнить в отделении. Дозвонился и после некоторого ожидания мне дали ответ направлять на Ибан в договоре. Непонятно почему КЦ говорит о сложностях привязки к отделению, которых в Ибанной реальности уже как бы не наблюдается.
Пополняли в пределах 200% от первоначальной суммы?
да.
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Клиент_
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Вів 17 бер, 2020 00:19
klug
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