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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 88
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
30
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 01:49

ol_zy

у коллеги не приняло напрямую вчера и вернулось
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:02

Теперь и в отделении нельзя отключить смс информирование по вмдсоточке+, отказали.
А карта к депозиту (та что простир) там этот м-банкинг бесплатно?
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:59

Re: Банк Глобус

  demichh написав:А карта к депозиту (та что простир) там этот м-банкинг бесплатно?

так
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 00:06

  demichh написав:Теперь и в отделении нельзя отключить смс информирование по вмдсоточке+, отказали.

Звоніть прямо з відділення на ГЛ і там скажуть, що так як ця послуга платна то відключення тільки через заяву у відділенні.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 21:59

  IMPRINTER написав:ol_zy

у коллеги не приняло напрямую вчера и вернулось


Сегодня днем пополнил тестовой суммой депозит в Глобусе СЭПом из Мони по Ибану из договора. После 18 часов увидел в моб.приложении.
Сначала звонил в КЦ, сказали, что можно, но детали нужно уточнить в отделении. Дозвонился и после некоторого ожидания мне дали ответ направлять на Ибан в договоре. Непонятно почему КЦ говорит о сложностях привязки к отделению, которых в Ибанной реальности уже как бы не наблюдается.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 22:01

  Клиент_ написав:
  IMPRINTER написав:ol_zy

у коллеги не приняло напрямую вчера и вернулось


Сегодня днем пополнил тестовой суммой депозит в Глобусе СЭПом из Мони по Ибану из договора. После 18 часов увидел в моб.приложении.
Сначала звонил в КЦ, сказали, что можно, но детали нужно уточнить в отделении. Дозвонился и после некоторого ожидания мне дали ответ направлять на Ибан в договоре. Непонятно почему КЦ говорит о сложностях привязки к отделению, которых в Ибанной реальности уже как бы не наблюдается.

Пополняли в пределах 200% от первоначальной суммы?
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 23:43

  la9 написав:
  Клиент_ написав:
  IMPRINTER написав:ol_zy

у коллеги не приняло напрямую вчера и вернулось


Сегодня днем пополнил тестовой суммой депозит в Глобусе СЭПом из Мони по Ибану из договора. После 18 часов увидел в моб.приложении.
Сначала звонил в КЦ, сказали, что можно, но детали нужно уточнить в отделении. Дозвонился и после некоторого ожидания мне дали ответ направлять на Ибан в договоре. Непонятно почему КЦ говорит о сложностях привязки к отделению, которых в Ибанной реальности уже как бы не наблюдается.

Пополняли в пределах 200% от первоначальной суммы?

да.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 01:46

  KVV написав:
  demichh написав:Теперь и в отделении нельзя отключить смс информирование по вмдсоточке+, отказали.

Звоніть прямо з відділення на ГЛ і там скажуть, що так як ця послуга платна то відключення тільки через заяву у відділенні.

Позвонил - сказали смс обязательно, написал Остапу - он сказал обязательно. Подал заявление в отделение киева, отказали :(
demichh
 
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