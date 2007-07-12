Не нужно шкандаль, просто начинайте кашлять.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 бер, 2020 11:25
Не нужно шкандаль, просто начинайте кашлять.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 11:28
Нє...то все дрібниці...зараз найбільш актуальна тема як валютний кеш з банок визволяти.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 11:31
Востаннє редагувалось ruvex в Вів 17 бер, 2020 11:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 11:31
Квесторе_поверніться
никак - его тупо нет ... даже в крупных
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Додано: Вів 17 бер, 2020 11:35
Как будто не знаете в какой стране живем. Здесь тебе ничего не принадлежит, даже твои средства. Это доказано не раз. Можно расслабиться. Но шкандаль для прочего успокоения можно закатить.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 11:36
уже ввелі - 3 роки тюряги за зараження короною сусіда!!
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