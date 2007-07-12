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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 603604605606

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 88
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
30
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:25

  KVV написав:
  demichh написав:Позвонил - сказали смс обязательно, написал Остапу - он сказал обязательно. Подал заявление в отделение киева, отказали :(

Вам зараз тут порадять іти у відділення і "чинити шкандаль" :lol:

Не нужно шкандаль, просто начинайте кашлять. :mrgreen:
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:28

  KVV написав:
  demichh написав:Позвонил - сказали смс обязательно, написал Остапу - он сказал обязательно. Подал заявление в отделение киева, отказали :(

Вам зараз тут порадять іти у відділення і "чинити шкандаль" :lol:

Нє...то все дрібниці...зараз найбільш актуальна тема як валютний кеш з банок визволяти.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:31

:arrow:
Востаннє редагувалось ruvex в Вів 17 бер, 2020 11:35, всього редагувалось 1 раз.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:31

Квесторе_поверніться

никак - его тупо нет ... даже в крупных
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:35

  IMPRINTER написав:Квесторе_поверніться

никак - его тупо нет ... даже в крупных

Как будто не знаете в какой стране живем. Здесь тебе ничего не принадлежит, даже твои средства. Это доказано не раз. Можно расслабиться. Но шкандаль для прочего успокоения можно закатить. :mrgreen:
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:36

  ruvex написав::arrow:


уже ввелі - 3 роки тюряги за зараження короною сусіда!!
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greenozon
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