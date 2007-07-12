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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 бер, 2020 12:03
Stringer написав:
Пришла пора откапывать из под груши
Нє...це недоторканий запас.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 12:32
Квесторе_поверніться написав: Stringer написав:
Пришла пора откапывать из под груши
Нє...це недоторканий запас.
Вот я и говорю, что время нежных прикосновений к неприкосновенному запасу наступило
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