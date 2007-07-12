RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 604605606607

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 88
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
30
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:03

Re: Банк Глобус

  Stringer написав:Пришла пора откапывать из под груши

Нє...це недоторканий запас.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32997
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1655 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:32

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:Пришла пора откапывать из под груши

Нє...це недоторканий запас.

Вот я и говорю, что время нежных прикосновений к неприкосновенному запасу наступило ;-)
Stringer
 
Повідомлень: 10785
З нами з: 23.01.13
Подякував: 313 раз.
Подякували: 1531 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 604605606607
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, slasva, Кочевник, Квесторе_поверніться і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8284, 8285, 8286
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
82856 9762411
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 бер, 2020 13:09
Кочевник
Банк Інвестицій і Заощаджень 1 ... 46, 47, 48
zvir » Чет 12 лип, 2007 09:06
474 146128
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 бер, 2020 12:59
proftpd66
ОТП БАНК 1 ... 639, 640, 641
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6406 1441548
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 бер, 2020 12:46
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.