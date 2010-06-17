|
|
|
Банк Глобус
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 бер, 2020 12:32
Квесторе_поверніться написав: Stringer написав:
Пришла пора откапывать из под груши
Нє...це недоторканий запас.
Вот я и говорю, что время нежных прикосновений к неприкосновенному запасу наступило
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 10789
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 313 раз.
- Подякували: 1532 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 17 бер, 2020 21:13
- 100 грн за оформление #PudraCard с 8% кешбэка https://clc.am/TppC_A
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 2% кешбэк за оплату интернета + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
-
ramzes4
-
-
- Повідомлень: 462
- З нами з: 29.08.13
- Подякував: 1417 раз.
- Подякували: 104 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 17 бер, 2020 21:22
Ню-ню, сваливаю до начала лета у Лумумбу... а там може корона и прочистит мозХи и Шарику
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 30681
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2449 раз.
- Подякували: 3562 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 17 бер, 2020 21:31
Сходить, что-ли, закрыть?
-
wig
-
-
- Повідомлень: 4591
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 297 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 бер, 2020 21:48
Вірною дорогою йдуть послідовники Якова...але цей шлях не для нас...мабуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 33024
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1656 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 бер, 2020 21:54
Квесторе_поверніться написав:
Вірною дорогою йдуть послідовники Якова...але цей шлях не для нас...мабуть.
Да то они по инерции. Через неделю одумаются
Ща Фарсик снимет ограничение на 15К у своей Цыпы и... понесется
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 30681
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2449 раз.
- Подякували: 3562 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 17 бер, 2020 21:59
12% на Спорте - и то лучше!
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 8148
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 829 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 бер, 2020 22:04
Vorlon написав:
12% на Спорте - и то лучше!
Я там в глубоком кредите, на 120дн
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 30681
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2449 раз.
- Подякували: 3562 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 17 бер, 2020 22:10
Что такое Спорт?
-
Клиент_
-
-
- Повідомлень: 124
- З нами з: 25.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|82904
|9767941
|
Вів 17 бер, 2020 22:06
ruvex
|
|676
|136768
|
|
|39435
|4781580
|
|