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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 604605606607

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 88
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
30
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:32

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:Пришла пора откапывать из под груши

Нє...це недоторканий запас.

Вот я и говорю, что время нежных прикосновений к неприкосновенному запасу наступило ;-)
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 21:13

Re: Банк Глобус

С 01.04. по Відсоточке+ ставка 11%.
https://globusbank.com.ua/ua/sberegatelnye-karty.html
  • 100 грн за оформление #PudraCard с 8% кешбэка https://clc.am/TppC_A
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 2% кешбэк за оплату интернета + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
ramzes4
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 21:22

  ramzes4 написав:С 01.04. по Відсоточке+ ставка 11%.
https://globusbank.com.ua/ua/sberegatelnye-karty.html

Ню-ню, сваливаю до начала лета у Лумумбу... а там може корона и прочистит мозХи и Шарику 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 21:31

  ramzes4 написав:С 01.04. по Відсоточке+ ставка 11%.
https://globusbank.com.ua/ua/sberegatelnye-karty.html

Сходить, что-ли, закрыть?
wig
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 21:48

  ramzes4 написав:С 01.04. по Відсоточке+ ставка 11%.
https://globusbank.com.ua/ua/sberegatelnye-karty.html

Вірною дорогою йдуть послідовники Якова...але цей шлях не для нас...мабуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 21:54

  Квесторе_поверніться написав:
  ramzes4 написав:С 01.04. по Відсоточке+ ставка 11%.
https://globusbank.com.ua/ua/sberegatelnye-karty.html

Вірною дорогою йдуть послідовники Якова...але цей шлях не для нас...мабуть.

Да то они по инерции. Через неделю одумаются :)
Ща Фарсик снимет ограничение на 15К у своей Цыпы и... понесется :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 21:59

12% на Спорте - и то лучше!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 22:04

  Vorlon написав:12% на Спорте - и то лучше!

Я там в глубоком кредите, на 120дн :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 22:10

Что такое Спорт?
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