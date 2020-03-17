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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 605606607608

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 89
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
31
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 22:52

Re: Банк Глобус

Неплохой был свинокомплекс.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 08:14

  ruvex написав:Неплохой был свинокомплекс.

А теперь и 7 грн на СМС-ки нету...
wig
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