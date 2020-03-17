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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 бер, 2020 22:52
Неплохой был свинокомплекс.
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ruvex
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Додано: Сер 18 бер, 2020 08:14
ruvex написав:
Неплохой был свинокомплекс.
А теперь и 7 грн на СМС-ки нету...
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wig
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Додано: Сер 18 бер, 2020 10:04
wig
Хрюшек под нож, переходим на вегетарианскую (зеленую) диету.
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ukrprom2014
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Додано: Сер 18 бер, 2020 11:09
wig написав:
А теперь и 7 грн на СМС-ки нету...
В смысле - если закрыть карту?
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Vorlon
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Додано: Сер 18 бер, 2020 11:11
Vorlon написав: wig написав:
А теперь и 7 грн на СМС-ки нету...
В смысле - если закрыть карту?
Сейчас добраться до отделения, минимум, в 10 раз дороже.
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wig
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Додано: Сер 18 бер, 2020 11:22
Дык и добравшимся не отключают, судя по отзывам тут. Это уж совсем нож в спину свиноводу от Шарюгана.
50/100грн за оформление КОКО-кард от банка Форвард: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
100грн за оформление карты PUDRA: https://clc.am/F2CU5w
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Кащей
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Додано: Сер 18 бер, 2020 11:27
Ну лично я переезжаю отсюда с апреля в Спортбанк. Кроме % на остаток и функционал не сравнить.
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Vorlon
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Додано: Сер 18 бер, 2020 11:28
и шо - спортбанк лучше коко?
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mephala
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Додано: Сер 18 бер, 2020 11:36
mephala написав:
и шо - спортбанк лучше коко?
Нет конечно.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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ukrprom2014
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Додано: Сер 18 бер, 2020 12:01
Vorlon написав:
Ну лично я переезжаю отсюда с апреля в Спортбанк. Кроме % на остаток и функционал не сравнить.
А как тама с лимитами, 100К/дн мона снять по р2р?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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