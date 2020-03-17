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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 бер, 2020 22:52
Re: Банк Глобус
Неплохой был свинокомплекс.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 08:14
Додано: Сер 18 бер, 2020 10:04
wig
Хрюшек под нож, переходим на вегетарианскую (зеленую) диету.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 11:09
Додано: Сер 18 бер, 2020 11:11
Додано: Сер 18 бер, 2020 11:22
Re: Банк Глобус
Дык и добравшимся не отключают, судя по отзывам тут. Это уж совсем нож в спину свиноводу от Шарюгана.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 11:27
Ну лично я переезжаю отсюда с апреля в Спортбанк. Кроме % на остаток и функционал не сравнить.
Додано: Сер 18 бер, 2020 11:28
Re: Банк Глобус
и шо - спортбанк лучше коко?
Додано: Сер 18 бер, 2020 11:36
Re: Банк Глобус
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100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: Сер 18 бер, 2020 12:01
А как тама с лимитами, 100К/дн мона снять по р2р?
... делайте хоть что-нибудь!
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