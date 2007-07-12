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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 606607608609>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 89
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
31
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 22:52

Re: Банк Глобус

Неплохой был свинокомплекс.
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Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлень: 9208
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Подякував: 699 раз.
Подякували: 2023 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 08:14

  ruvex написав:Неплохой был свинокомплекс.

А теперь и 7 грн на СМС-ки нету...
wig
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Подякував: 59 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 10:04

wig
Хрюшек под нож, переходим на вегетарианскую (зеленую) диету.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлень: 1024
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Подякував: 24 раз.
Подякували: 72 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:09

  wig написав:А теперь и 7 грн на СМС-ки нету...

В смысле - если закрыть карту?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:11

  Vorlon написав:
  wig написав:А теперь и 7 грн на СМС-ки нету...

В смысле - если закрыть карту?

Сейчас добраться до отделения, минимум, в 10 раз дороже.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:22

Re: Банк Глобус

Дык и добравшимся не отключают, судя по отзывам тут. Это уж совсем нож в спину свиноводу от Шарюгана.
50/100грн за оформление КОКО-кард от банка Форвард: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
100грн за оформление карты PUDRA: https://clc.am/F2CU5w
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:27

Ну лично я переезжаю отсюда с апреля в Спортбанк. Кроме % на остаток и функционал не сравнить.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:28

Re: Банк Глобус

и шо - спортбанк лучше коко?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:36

Re: Банк Глобус

  mephala написав:и шо - спортбанк лучше коко?

Нет конечно.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 18:51

  mephala написав:и шо - спортбанк лучше коко?

В СоСо - 11% в Спорті - 12%.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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