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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 бер, 2020 19:11
Квесторе_поверніться написав: mephala написав:
и шо - спортбанк лучше коко?
В СоСо - 11% в Спорті - 12%.
Человек, видимо, имел ввиду Коко (продукт), а вы говорите о СоСо (банк). Это некорректное сравнение
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Додано: Сер 18 бер, 2020 19:13
Квесторе_поверніться написав: mephala написав:
и шо - спортбанк лучше коко?
В СоСо - 11% в Спорті - 12%.
Речь не о СоСо, а о КоКо - т.е. 15% до 15к и 12% если 15к+
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