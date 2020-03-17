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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 606607608609

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 89
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
31
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 19:11

  Квесторе_поверніться написав:
  mephala написав:и шо - спортбанк лучше коко?

В СоСо - 11% в Спорті - 12%.

Человек, видимо, имел ввиду Коко (продукт), а вы говорите о СоСо (банк). Это некорректное сравнение :D
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 19:13

  Квесторе_поверніться написав:
  mephala написав:и шо - спортбанк лучше коко?

В СоСо - 11% в Спорті - 12%.

Речь не о СоСо, а о КоКо - т.е. 15% до 15к и 12% если 15к+
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  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 19:43

Дякую шо поправили. Мої вибачення Человеку.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:50

Сосо буває тільки один!

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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:55

  greenozon написав:Сосо буває тільки один!

https://youtu.be/HX2N4GoXlHw
https://www.youtube.com/channel/UCMoItK ... BVb8mkF9rg

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Не плутати Сосо і СоСо (Сосєдка + Сосєдка)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлень: 33043
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Подякував: 2 раз.
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