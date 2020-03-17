Человек, видимо, имел ввиду Коко (продукт), а вы говорите о СоСо (банк). Это некорректное сравнение
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 бер, 2020 19:11
Додано: Сер 18 бер, 2020 19:13
Речь не о СоСо, а о КоКо - т.е. 15% до 15к и 12% если 15к+
Мои рефералки:
Додано: Сер 18 бер, 2020 19:43
Дякую шо поправили. Мої вибачення Человеку.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 20:50
Сосо буває тільки один!
все решта - плагіат
+50грн !
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Додано: Сер 18 бер, 2020 20:55
Не плутати Сосо і СоСо (Сосєдка + Сосєдка)
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