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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 607608609610

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 90
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
31
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 09:04

  ukrprom2014 написав:
  emeta написав:Если на карте, к примеру, 20к на всю сумму начисляется 12%?

Вот даже если 15000,01 - то на всю 12% :(

Кстати, %% начисляются же ежедневно, поєтому 12 будет только за те дни, когда было больше 15. Так ведь?
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 09:13

  la9 написав:
  ukrprom2014 написав:
  emeta написав:Если на карте, к примеру, 20к на всю сумму начисляется 12%?

Вот даже если 15000,01 - то на всю 12% :(

Кстати, %% начисляются же ежедневно, поєтому 12 будет только за те дни, когда было больше 15. Так ведь?

Да, верно.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 22:30

Re: Банк Глобус

и сколько вы там держите с учетом ежедневных начислений?
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 12:45

Нормально забрала гр. депозит. Слабо что-то предложили продолжить. Выдали новыми 1000.Около фонда.
Nona9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 20:12

  Nona9 написав:Нормально забрала гр. депозит. Слабо что-то предложили продолжить. Выдали новыми 1000.Около фонда.



....куда теперь ?
abc111
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 20:49

  Nona9 написав:Нормально забрала гр. депозит. Слабо что-то предложили продолжить. Выдали новыми 1000.Около фонда.

А валюту хтось тестував в Фарсі?
Як видають?
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Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 21:59

В стовбец А-банк.
Nona9
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 15:56

По ходу Глобус сдувается.
Сегодня день закрытия депозита, все висит в ИБ и не двигается.
%% не падают на карту, тело не падает.
Юморина.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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