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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 бер, 2020 09:04
ukrprom2014 написав: emeta написав:
Если на карте, к примеру, 20к на всю сумму начисляется 12%?
Вот даже если 15000,01 - то на всю 12%
Кстати, %% начисляются же ежедневно, поєтому 12 будет только за те дни, когда было больше 15. Так ведь?
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la9
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Додано: Чет 19 бер, 2020 09:13
la9 написав: ukrprom2014 написав: emeta написав:
Если на карте, к примеру, 20к на всю сумму начисляется 12%?
Вот даже если 15000,01 - то на всю 12%
Кстати, %% начисляются же ежедневно, поєтому 12 будет только за те дни, когда было больше 15. Так ведь?
Да, верно.
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ukrprom2014
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Додано: Чет 19 бер, 2020 22:30
и сколько вы там держите с учетом ежедневных начислений?
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Maksi2
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Додано: П'ят 20 бер, 2020 12:45
Нормально забрала гр. депозит. Слабо что-то предложили продолжить. Выдали новыми 1000.Около фонда.
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Nona9
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Додано: П'ят 20 бер, 2020 20:12
Nona9 написав:
Нормально забрала гр. депозит. Слабо что-то предложили продолжить. Выдали новыми 1000.Около фонда.
....куда теперь ?
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abc111
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Додано: П'ят 20 бер, 2020 20:49
Nona9 написав:
Нормально забрала гр. депозит. Слабо что-то предложили продолжить. Выдали новыми 1000.Около фонда.
А валюту хтось тестував в Фарсі?
Як видають?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: П'ят 20 бер, 2020 21:59
В стовбец А-банк.
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Nona9
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Додано: Пон 23 бер, 2020 15:56
По ходу Глобус сдувается.
Сегодня день закрытия депозита, все висит в ИБ и не двигается.
%% не падают на карту, тело не падает.
Юморина.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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