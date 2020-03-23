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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 609610611612

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 90
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
31
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 08:58

la9 значит все эти гадости в мою сторону от Глобуса - на уровне отделения.
Депозитами занимаются отделения, горячка как цитрамон - вешать локшину и убаюкивать.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 09:19

  Goodman написав:la9 значит все эти гадости в мою сторону от Глобуса - на уровне отделения.
Депозитами занимаются отделения, горячка как цитрамон - вешать локшину и убаюкивать.


ожидаем от других банков гадостей , которые улучшат нашу жизнь на время карантина
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 09:54

  sens написав:
  Goodman написав:la9 значит все эти гадости в мою сторону от Глобуса - на уровне отделения.
Депозитами занимаются отделения, горячка как цитрамон - вешать локшину и убаюкивать.


ожидаем от других банков гадостей , которые улучшат нашу жизнь на время карантина

Тут світова тітка криза присунула...нас чекає дуже багато сюрпризів. :(
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:11

Re: Банк Глобус

  Квесторе_поверніться написав:світова тітка криза

Не зважайте на фейки
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:31

Re: Банк Глобус

Только что упал депозит прогрессивный с % сегодняшним днем, пролонгацию отменил неделю назад.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 11:06

Re: Банк Глобус

  ruvex написав:пролонгацию отменил неделю назад.


Там тихий ужас.
Звоню - хочу отменить пролонгацию - Заява на повернення вкладу в строк.
Переключают на отделение. Хочу отменить. Мы можем отменить, но мы не уварены, что система не поставит опять пролонгацию. Отменяйте поближе к сроку.
ДАЖЕ ЕСЛИ ОТМЕНИТЬ, СИСТЕМА ОПЯТЬ ПОСТАВИТ ГАЛКУ САМА, ПИПЕЦ!
*****************************************************************
Что там с %% ? У нас еще не подгрузилась система, ничего не могу посмотреть.
Позвоните через 2...3 дня. Звонок закончил.
*****************************************************************
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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