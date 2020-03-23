la9 значит все эти гадости в мою сторону от Глобуса - на уровне отделения.
Депозитами занимаются отделения, горячка как цитрамон - вешать локшину и убаюкивать.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 бер, 2020 08:58
la9 значит все эти гадости в мою сторону от Глобуса - на уровне отделения.
Депозитами занимаются отделения, горячка как цитрамон - вешать локшину и убаюкивать.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Вів 24 бер, 2020 09:19
ожидаем от других банков гадостей , которые улучшат нашу жизнь на время карантина
никому не верю
Додано: Вів 24 бер, 2020 09:54
Тут світова тітка криза присунула...нас чекає дуже багато сюрпризів.
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Додано: Вів 24 бер, 2020 10:11
Re: Банк Глобус
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Додано: Вів 24 бер, 2020 10:31
Re: Банк Глобус
Только что упал депозит прогрессивный с % сегодняшним днем, пролонгацию отменил неделю назад.
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Black Jack - White Business
Додано: Вів 24 бер, 2020 11:06
Re: Банк Глобус
Там тихий ужас.
Звоню - хочу отменить пролонгацию - Заява на повернення вкладу в строк.
Переключают на отделение. Хочу отменить. Мы можем отменить, но мы не уварены, что система не поставит опять пролонгацию. Отменяйте поближе к сроку.
ДАЖЕ ЕСЛИ ОТМЕНИТЬ, СИСТЕМА ОПЯТЬ ПОСТАВИТ ГАЛКУ САМА, ПИПЕЦ!
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Что там с %% ? У нас еще не подгрузилась система, ничего не могу посмотреть.
Позвоните через 2...3 дня. Звонок закончил.
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Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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