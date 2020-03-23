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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 610611612613

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 90
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
31
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 11:41

ruvex было 69,20. Кинул 69. На Приват зашло 69 .
На карте Глобуса пока 0,20. Пока бесплатно.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 12:12

  Goodman написав:ruvex было 69,20. Кинул 69. На Приват зашло 69 .
На карте Глобуса пока 0,20. Пока бесплатно.

А за овер у них скока: 40% или 60% :?:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 13:41

  clientage написав:
  Goodman написав:ruvex было 69,20. Кинул 69. На Приват зашло 69 .
На карте Глобуса пока 0,20. Пока бесплатно.

А за овер у них скока: 40% или 60% :?:

На 10 грн одни понты :mrgreen:
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 13:50

  Stringer написав:
  clientage написав:
  Goodman написав:ruvex было 69,20. Кинул 69. На Приват зашло 69 .
На карте Глобуса пока 0,20. Пока бесплатно.

А за овер у них скока: 40% или 60% :?:

На 10 грн одни понты :mrgreen:

Нее, чел обнулил карту, и теперь 2 года не будет смотреь на остатки... А таааам, потихому капает овер :) От через 2 года и услышим, очередные признания в любви к шаромыжнику :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 13:58

  clientage написав:
  Stringer написав:
  clientage написав:А за овер у них скока: 40% или 60% :?:

На 10 грн одни понты :mrgreen:

Нее, чел обнулил карту, и теперь 2 года не будет смотреь на остатки... А таааам, потихому капает овер :) От через 2 года и услышим, очередные признания в любви к шаромыжнику :)

Ну там же будет возврат депозита на карту, ну просто чуть меньше вернут :wink:
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 14:01

  Stringer написав:
  clientage написав:
  Stringer написав:На 10 грн одни понты :mrgreen:

Нее, чел обнулил карту, и теперь 2 года не будет смотреь на остатки... А таааам, потихому капает овер :) От через 2 года и услышим, очередные признания в любви к шаромыжнику :)

Ну там же будет возврат депозита на карту, ну просто чуть меньше вернут :wink:

Ааа, от оно спасение для не изучающих тарифы -- деньги, просто деньги :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 14:24

  clientage написав:
  Stringer написав:На 10 грн одни понты :mrgreen:

Нее, чел обнулил карту, и теперь 2 года не будет смотреь на остатки... А таааам, потихому капает овер :) От через 2 года и услышим, очередные признания в любви к шаромыжнику :)

Так мы ж не знаем, что за карта. :mrgreen:
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 14:26

  ruvex написав:
  clientage написав:
  Stringer написав:На 10 грн одни понты :mrgreen:

Нее, чел обнулил карту, и теперь 2 года не будет смотреь на остатки... А таааам, потихому капает овер :) От через 2 года и услышим, очередные признания в любви к шаромыжнику :)

Так мы ж не знаем, что за карта. :mrgreen:

А разве сэп в иб глобуса отоваривается не с любой карты?
Stringer
 
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