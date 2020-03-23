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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 бер, 2020 11:41
ruvex было 69,20. Кинул 69. На Приват зашло 69 .
На карте Глобуса пока 0,20. Пока бесплатно.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Вів 24 бер, 2020 12:12
Goodman написав:ruvex
было 69,20. Кинул 69. На Приват зашло 69 .
На карте Глобуса пока 0,20. Пока бесплатно.
А за овер у них скока: 40% или 60%
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 24 бер, 2020 13:41
clientage написав: Goodman написав:ruvex
было 69,20. Кинул 69. На Приват зашло 69 .
На карте Глобуса пока 0,20. Пока бесплатно.
А за овер у них скока: 40% или 60%
На 10 грн одни понты
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Stringer
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Додано: Вів 24 бер, 2020 13:50
Stringer написав: clientage написав: Goodman написав:ruvex
было 69,20. Кинул 69. На Приват зашло 69 .
На карте Глобуса пока 0,20. Пока бесплатно.
А за овер у них скока: 40% или 60%
На 10 грн одни понты
Нее, чел обнулил карту, и теперь 2 года не будет смотреь на остатки... А таааам, потихому капает овер
От через 2 года и услышим, очередные признания в любви к шаромыжнику
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 24 бер, 2020 14:01
Stringer написав:
Ну там же будет возврат депозита на карту, ну просто чуть меньше вернут
Ааа, от оно спасение для не изучающих тарифы -- деньги, просто деньги
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 24 бер, 2020 14:24
Так мы ж не знаем, что за карта.
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ruvex
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Додано: Вів 24 бер, 2020 14:26
ruvex написав:
Так мы ж не знаем, что за карта.
А разве сэп в иб глобуса отоваривается не с любой карты?
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Stringer
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