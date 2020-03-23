|
|
|
Банк Глобус
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 бер, 2020 16:15
заканчивается депо, заказал дол на понедельник, посмотрим отдадут ли...
-
тарасов
-
-
- Повідомлень: 398
- З нами з: 20.03.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 бер, 2020 16:22
тарасов написав:
заканчивается депо, заказал дол на понедельник, посмотрим отдадут ли...
мне декларировали, что выдадим без проблем грн., только предупредите. Не проверил, вышел безналом.
-
la9
-
-
- Повідомлень: 1753
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 322 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 бер, 2020 16:42
clientage написав:
Нее, чел обнулил карту, и теперь 2 года не будет смотреь на остатки... А таааам, потихому капает овер
Батя, я те прошу , не злорадствуй пид час карантину.
Полтинник там годовых на тех овер. 1-го числа зайдет баблишко в виде %% и все перекроется. Будя мир и спокий в каждом доме.
Глобус смерть как недоделанный , но маемо те, що маемо.
Всем добра.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 3426
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 624 раз.
- Подякували: 398 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 бер, 2020 16:44
Goodman написав: clientage написав:
Нее, чел обнулил карту, и теперь 2 года не будет смотреь на остатки... А таааам, потихому капает овер
Батя, я те прошу , не злорадствуй пид час карантину.
Полтинник там годовых на тех овер. 1-го числа зайдет баблишко в виде %% и все перекроется. Будя мир и спокий в каждом доме.
Глобус смерть как недоделанный , но маемо те, що маемо.
Всем добра.
Нее, за осознанную реальность
Успехов
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 30795
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2458 раз.
- Подякували: 3574 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|83463
|9821658
|
|
|15827
|2186181
|
|
|214
|69177
|
|