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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 611612613614

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 90
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
31
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:15

Re: Банк Глобус

заканчивается депо, заказал дол на понедельник, посмотрим отдадут ли...
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:22

  тарасов написав:заканчивается депо, заказал дол на понедельник, посмотрим отдадут ли...

мне декларировали, что выдадим без проблем грн., только предупредите. Не проверил, вышел безналом. :wink:
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:42

Re: Банк Глобус

  clientage написав:Нее, чел обнулил карту, и теперь 2 года не будет смотреь на остатки... А таааам, потихому капает овер


Батя, я те прошу , не злорадствуй пид час карантину.
Полтинник там годовых на тех овер. 1-го числа зайдет баблишко в виде %% и все перекроется. Будя мир и спокий в каждом доме.
Глобус смерть как недоделанный , но маемо те, що маемо.
Всем добра.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:44

  Goodman написав:
  clientage написав:Нее, чел обнулил карту, и теперь 2 года не будет смотреь на остатки... А таааам, потихому капает овер


Батя, я те прошу , не злорадствуй пид час карантину.
Полтинник там годовых на тех овер. 1-го числа зайдет баблишко в виде %% и все перекроется. Будя мир и спокий в каждом доме.
Глобус смерть как недоделанный , но маемо те, що маемо.
Всем добра.

Нее, за осознанную реальность
Успехов :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 09:01

  тарасов написав:заканчивается депо, заказал дол на понедельник, посмотрим отдадут ли...




....ждемссс результат
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abc111
Видимо отдали раз хайпа нет :)
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 09:42

  ukrprom2014 написав:abc111
Видимо отдали раз хайпа нет :)




....хорошо если так, хуже если вирус подкосил...
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 09:48

  ukrprom2014 написав:abc111
Видимо отдали раз хайпа нет :)

До понеділка ще 5 днів.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 06:28

Re: Банк Глобус

«Жодних обмежень на доступ до рахунків, розпорядження грошима ані для бізнесу, ані для населення немає. Ми вже отримуємо скарги від населення, що банк відмовив у поверненні депозиту. Це неприпустимо, і ми будемо це комунікувати», – повідомила Катерина Рожкова.
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