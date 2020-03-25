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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 бер, 2020 16:15
заканчивается депо, заказал дол на понедельник, посмотрим отдадут ли...
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тарасов
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Додано: Вів 24 бер, 2020 16:22
тарасов написав:
заканчивается депо, заказал дол на понедельник, посмотрим отдадут ли...
мне декларировали, что выдадим без проблем грн., только предупредите. Не проверил, вышел безналом.
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la9
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Додано: Вів 24 бер, 2020 16:42
clientage написав:
Нее, чел обнулил карту, и теперь 2 года не будет смотреь на остатки... А таааам, потихому капает овер
Батя, я те прошу , не злорадствуй пид час карантину.
Полтинник там годовых на тех овер. 1-го числа зайдет баблишко в виде %% и все перекроется. Будя мир и спокий в каждом доме.
Глобус смерть как недоделанный , но маемо те, що маемо.
Всем добра.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Вів 24 бер, 2020 16:44
Goodman написав: clientage написав:
Нее, чел обнулил карту, и теперь 2 года не будет смотреь на остатки... А таааам, потихому капает овер
Батя, я те прошу , не злорадствуй пид час карантину.
Полтинник там годовых на тех овер. 1-го числа зайдет баблишко в виде %% и все перекроется. Будя мир и спокий в каждом доме.
Глобус смерть как недоделанный , но маемо те, що маемо.
Всем добра.
Нее, за осознанную реальность
Успехов
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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1
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2
Додано: Сер 25 бер, 2020 09:01
тарасов написав:
заканчивается депо, заказал дол на понедельник, посмотрим отдадут ли...
....ждемссс результат
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abc111
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Додано: Сер 25 бер, 2020 09:13
abc111
Видимо отдали раз хайпа нет
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ukrprom2014
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Додано: Сер 25 бер, 2020 09:42
ukrprom2014 написав:abc111
Видимо отдали раз хайпа нет
....хорошо если так, хуже если вирус подкосил...
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abc111
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Додано: Чет 26 бер, 2020 06:28
«Жодних обмежень на доступ до рахунків, розпорядження грошима ані для бізнесу, ані для населення немає. Ми вже отримуємо скарги від населення, що банк відмовив у поверненні депозиту. Це неприпустимо, і ми будемо це комунікувати», – повідомила Катерина Рожкова.
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abc111
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Додано: Чет 26 бер, 2020 08:57
abc111 дякую, видели все это хоумвидео.
У мну вот 01-04-2020 срок действия Простира заканчивается. Будем посмотреть, как Банк будет коммуниковать со мной и каким почтовым голубем мне пришлют новую карту.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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