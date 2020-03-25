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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 90
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
31
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 09:07

Re: Банк Глобус

  abc111 написав:і ми будемо це комунікувати», – повідомила Катерина Рожкова.

Если я правильно понял ее "украинский" (на самом деле украинизированный английский) - то все что они собираются делать в этом случае это делать "бла-бла-бла". :mrgreen:
То есть не решать, не влиять, а только лишь - We'll communicate
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Flamingo
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