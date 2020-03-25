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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 бер, 2020 09:07
abc111 написав:
і ми будемо це комунікувати
», – повідомила Катерина Рожкова.
Если я правильно понял ее "украинский" (на самом деле украинизированный английский) - то все что они собираются делать в этом случае это делать "бла-бла-бла".
То есть не решать, не влиять, а только лишь - We'll communicate
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