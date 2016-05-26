Если я правильно понял ее "украинский" (на самом деле украинизированный английский) - то все что они собираются делать в этом случае это делать "бла-бла-бла".
То есть не решать, не влиять, а только лишь - We'll communicate
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 бер, 2020 09:07
Re: Банк Глобус
Если я правильно понял ее "украинский" (на самом деле украинизированный английский) - то все что они собираются делать в этом случае это делать "бла-бла-бла".
То есть не решать, не влиять, а только лишь - We'll communicate
Мои рефералки:
Додано: Чет 26 бер, 2020 10:12
Вони що мають вертоліт за вами прислати? Картка миттєва, вдягаєте намордника і йдете у відділення для перевипуску (поки вони іще відкриті).
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 26 бер, 2020 10:21
Re: Банк Глобус
Я им не навязываюсь. Нет вертолета, так нет. Переживу, перебуду - не Глобусом одним мир полнится.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 26 бер, 2020 11:10
Якось же у вас опинився перший ПРОСТІР. Вручав особисто голова правління чи через прем'єр-міністра передав?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 26 бер, 2020 17:59
Re: Банк Глобус
Пане Мамедов, це Ви?
Шел по улице и нашел, подобрал. Виху ПРОСТИР, такого в моей колоде карт нету.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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