Додано: П'ят 27 бер, 2020 07:07

flysoulfly У мну вклад под 17,5 заканчивается в 10-2020. Мне дадут его пополнить более 200% ? Синку - це фантастика.



Проте есть медок :

"А ГЛОБУС БАНК, в свою очередь, предоставляет Вам возможность досрочного расторжения депозитного договора на протяжении месяца после окончания карантина. С полным сохранением всех начисленных процентов и дополнительной премией в виде 1% годовых для депозитов в гривне. "

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1 тр1шечки дьогтю:

это касается только вкладов, по которым Банк выставил флажок "АВТОПРОЛОНГАЦИЯ" с 16-03-2020.