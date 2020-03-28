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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 90
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
31
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 09:07

Re: Банк Глобус

  abc111 написав:і ми будемо це комунікувати», – повідомила Катерина Рожкова.

Если я правильно понял ее "украинский" (на самом деле украинизированный английский) - то все что они собираются делать в этом случае это делать "бла-бла-бла". :mrgreen:
То есть не решать, не влиять, а только лишь - We'll communicate
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:12

  Goodman написав:abc111 дякую, видели все это хоумвидео.
У мну вот 01-04-2020 срок действия Простира заканчивается. Будем посмотреть, как Банк будет коммуниковать со мной и каким почтовым голубем мне пришлют новую карту.

Вони що мають вертоліт за вами прислати? Картка миттєва, вдягаєте намордника і йдете у відділення для перевипуску (поки вони іще відкриті).
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:21

Re: Банк Глобус

  klug написав:Вони що мають вертоліт за вами прислати? Картка миттєва, вдягаєте намордника і йдете у відділення для перевипуску (поки вони іще відкриті).


Я им не навязываюсь. Нет вертолета, так нет. Переживу, перебуду - не Глобусом одним мир полнится.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 11:10

  Goodman написав:Я им не навязываюсь.

Якось же у вас опинився перший ПРОСТІР. Вручав особисто голова правління чи через прем'єр-міністра передав?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 17:59

Re: Банк Глобус

  klug написав:Якось же у вас опинився перший ПРОСТІР. Вручав особисто голова правління чи через прем'єр-міністра передав?


Пане Мамедов, це Ви?
Шел по улице и нашел, подобрал. Виху ПРОСТИР, такого в моей колоде карт нету.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 00:49

интересно, а когда эти доходяги(фанаты строек) разблокируют возможность пополнений старых столбов без ограничения ? то кто-то будет пополнять "на всю катушку" в этом кризисосверхустойчивом банке ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 07:07

flysoulfly У мну вклад под 17,5 заканчивается в 10-2020. Мне дадут его пополнить более 200% ? Синку - це фантастика.

Проте есть медок :
"А ГЛОБУС БАНК, в свою очередь, предоставляет Вам возможность досрочного расторжения депозитного договора на протяжении месяца после окончания карантина. С полным сохранением всех начисленных процентов и дополнительной премией в виде 1% годовых для депозитов в гривне. "
© АО «КБ «ГЛОБУС», 2019. Все права защищены.
Тел. 0 800 300 392

1 тр1шечки дьогтю:
это касается только вкладов, по которым Банк выставил флажок "АВТОПРОЛОНГАЦИЯ" с 16-03-2020.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 13:52

Re: Банк Глобус

А шо там, шарик не раздумал быковать, никто ниче не слышал?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 14:09

  Stringer написав:А шо там, шарик не раздумал быковать, никто ниче не слышал?

Це Ви про 11% по В+ з 1 квітня року 2020?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 14:12

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:А шо там, шарик не раздумал быковать, никто ниче не слышал?

Це Ви про 11% по В+ з 1 квітня року 2020?

Да, так что тут не одумались?
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