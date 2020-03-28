Если я правильно понял ее "украинский" (на самом деле украинизированный английский) - то все что они собираются делать в этом случае это делать "бла-бла-бла".
То есть не решать, не влиять, а только лишь - We'll communicate
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 бер, 2020 09:07
Re: Банк Глобус
Если я правильно понял ее "украинский" (на самом деле украинизированный английский) - то все что они собираются делать в этом случае это делать "бла-бла-бла".
То есть не решать, не влиять, а только лишь - We'll communicate
Мои рефералки:
Додано: Чет 26 бер, 2020 10:12
Вони що мають вертоліт за вами прислати? Картка миттєва, вдягаєте намордника і йдете у відділення для перевипуску (поки вони іще відкриті).
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 26 бер, 2020 10:21
Re: Банк Глобус
Я им не навязываюсь. Нет вертолета, так нет. Переживу, перебуду - не Глобусом одним мир полнится.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 26 бер, 2020 11:10
Якось же у вас опинився перший ПРОСТІР. Вручав особисто голова правління чи через прем'єр-міністра передав?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 26 бер, 2020 17:59
Re: Банк Глобус
Пане Мамедов, це Ви?
Шел по улице и нашел, подобрал. Виху ПРОСТИР, такого в моей колоде карт нету.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 27 бер, 2020 00:49
интересно, а когда эти доходяги(фанаты строек) разблокируют возможность пополнений старых столбов без ограничения ? то кто-то будет пополнять "на всю катушку" в этом кризисосверхустойчивом банке ?
Додано: П'ят 27 бер, 2020 07:07
flysoulfly У мну вклад под 17,5 заканчивается в 10-2020. Мне дадут его пополнить более 200% ? Синку - це фантастика.
Проте есть медок :
"А ГЛОБУС БАНК, в свою очередь, предоставляет Вам возможность досрочного расторжения депозитного договора на протяжении месяца после окончания карантина. С полным сохранением всех начисленных процентов и дополнительной премией в виде 1% годовых для депозитов в гривне. "
© АО «КБ «ГЛОБУС», 2019. Все права защищены.
Тел. 0 800 300 392
1 тр1шечки дьогтю:
это касается только вкладов, по которым Банк выставил флажок "АВТОПРОЛОНГАЦИЯ" с 16-03-2020.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Нед 29 бер, 2020 13:52
Re: Банк Глобус
А шо там, шарик не раздумал быковать, никто ниче не слышал?
Додано: Нед 29 бер, 2020 14:09
Це Ви про 11% по В+ з 1 квітня року 2020?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 29 бер, 2020 14:12
Да, так что тут не одумались?
Зараз переглядають цей форум: Investor_K і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|