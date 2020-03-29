не одумались.
продолжают блефовать
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 бер, 2020 07:13
Додано: Пон 30 бер, 2020 07:25
ну да, ну да : можно еще закрыть все отделения и ввести лимит на снятие/оплату по картам - грн так 100 в день...
А на тёплой линии фоном ожидания сделать какую-нибудь песенку из шансона, про лохов..
короче, "Население не спешит снимать депозиты"-издевались они
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