не одумались.
продолжают блефовать
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 бер, 2020 08:13
Додано: Пон 30 бер, 2020 08:25
ну да, ну да : можно еще закрыть все отделения и ввести лимит на снятие/оплату по картам - грн так 100 в день...
А на тёплой линии фоном ожидания сделать какую-нибудь песенку из шансона, про лохов..
короче, "Население не спешит снимать депозиты"-издевались они
Додано: Пон 30 бер, 2020 09:17
Re: Банк Глобус
там и без этого уже "много реализовано"
достаточно корявой выписки по карте в ИБ - большего террора и представить нельзя.
со времен карантина поступления ТУПО не отображаются. Снятие пока видно , Ваши снятия - а то что снимает Банк "за услуги" - темнота.
Теплая линия тоже на морозе - сейчас мы не видим, ждем обновления системы , система обновиться через 2,,,3 дня. Чтобы не сидеть без денег, можно прилечь - поспать - время быстрее идет, силы жизненные не уходят. Анабиоз.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Пон 30 бер, 2020 13:14
Очень жаль, что придётся ехать закрывать карту, я до последнего надеялся, что у руководства банка остались хоть капли здравомыслия
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