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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 613614615616

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 90
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
31
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 08:13

  Stringer написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:А шо там, шарик не раздумал быковать, никто ниче не слышал?

Це Ви про 11% по В+ з 1 квітня року 2020?

Да, так что тут не одумались?
не одумались.
продолжают блефовать
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 08:25

  Goodman написав:flysoulfly У мну вклад под 17,5 заканчивается в 10-2020. Мне дадут его пополнить более 200% ? Синку - це фантастика.

...
ГЛОБУС Банк выставил флажок "АВТОПРОЛОНГАЦИЯ" с 16-03-2020.
ну да, ну да : можно еще закрыть все отделения и ввести лимит на снятие/оплату по картам - грн так 100 в день...
А на тёплой линии фоном ожидания сделать какую-нибудь песенку из шансона, про лохов..
короче, "Население не спешит снимать депозиты"-издевались они
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 09:17

Re: Банк Глобус

  flysoulfly написав:ну да, ну да : можно еще закрыть все отделения и ввести лимит на снятие/оплату по картам - грн так 100 в день...


там и без этого уже "много реализовано"
достаточно корявой выписки по карте в ИБ - большего террора и представить нельзя.
со времен карантина поступления ТУПО не отображаются. Снятие пока видно , Ваши снятия - а то что снимает Банк "за услуги" - темнота.
Теплая линия тоже на морозе - сейчас мы не видим, ждем обновления системы , система обновиться через 2,,,3 дня. Чтобы не сидеть без денег, можно прилечь - поспать - время быстрее идет, силы жизненные не уходят. Анабиоз. :mrgreen:
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 13:14

  flysoulfly написав:
  Stringer написав:
  Квесторе_поверніться написав:Це Ви про 11% по В+ з 1 квітня року 2020?

Да, так что тут не одумались?
не одумались.
продолжают блефовать

Очень жаль, что придётся ехать закрывать карту, я до последнего надеялся, что у руководства банка остались хоть капли здравомыслия
Stringer
 
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