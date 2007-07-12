Flamingo написав:Я в своем сообщение писал не совсем про пятницу, а про вчера (то есть про вторник). В этом случае профит будет точно. С пятницей сложнее - на маленьких суммах профита не будет в основном из-за комиса 7 грн. Но на достаточно больших суммах профит при переносе в нынешнюю среду будет даже в сравнении переносом в прошлую пятницу и комисе 7 грн.
На 15000 який профіт...якщо не секрет?
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Flamingo написав:Может потому что никто себя как раз и не обкрадывает ? А действует строго по четкому расчету - при снятии именно в среду у Vorlon'a будет даже определенный профит, в сравнении с тем если бы он вывел деньги скажем не сегодня, а вчера
Тоесть перекинув их на 12% к примеру в пумб в пятницу, и получив с них сегодня проценты, получится меньше, чем получить 11% минус 7 грн в шарике через месяц? Вы в этом уверены
Я в своем сообщение писал не совсем про пятницу, а про вчера (то есть про вторник). В этом случае профит будет точно. С пятницей сложнее - на маленьких суммах профита не будет в основном из-за комиса 7 грн. Но на достаточно больших суммах профит при переносе в нынешнюю среду будет даже в сравнении переносом в прошлую пятницу и комисе 7 грн.
а, понял, ключевое в моем сообщении - в прошлую пятницу, а не вчера или сегодня
Flamingo написав:Я в своем сообщение писал не совсем про пятницу, а про вчера (то есть про вторник). В этом случае профит будет точно. С пятницей сложнее - на маленьких суммах профита не будет в основном из-за комиса 7 грн. Но на достаточно больших суммах профит при переносе в нынешнюю среду будет даже в сравнении переносом в прошлую пятницу и комисе 7 грн.
На 15000 який профіт...якщо не секрет?
Шкурка вичинки не варта - тем более какой смысл считать то что было бы, если бы, да кабы
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Yuri_T написав:респект парням. отдали сегодня полный фонд в валюте, купюры эмиссия.
Ну і славненько...вважав шо Шаромига не для валюти.
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