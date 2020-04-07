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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 615616617618

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 90
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
31
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 16:19

Re: Банк Глобус

  Flamingo написав:Я в своем сообщение писал не совсем про пятницу, а про вчера (то есть про вторник). В этом случае профит будет точно. С пятницей сложнее - на маленьких суммах профита не будет в основном из-за комиса 7 грн. Но на достаточно больших суммах профит при переносе в нынешнюю среду будет даже в сравнении переносом в прошлую пятницу и комисе 7 грн.

На 15000 який профіт...якщо не секрет?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 16:33

  Flamingo написав:
  Stringer написав:
  Flamingo написав:Может потому что никто себя как раз и не обкрадывает ;)? А действует строго по четкому расчету - при снятии именно в среду у Vorlon'a будет даже определенный профит, в сравнении с тем если бы он вывел деньги скажем не сегодня, а вчера :mrgreen:

Тоесть перекинув их на 12% к примеру в пумб в пятницу, и получив с них сегодня проценты, получится меньше, чем получить 11% минус 7 грн в шарике через месяц? Вы в этом уверены :mrgreen:

Я в своем сообщение писал не совсем про пятницу, а про вчера (то есть про вторник). В этом случае профит будет точно. С пятницей сложнее - на маленьких суммах профита не будет в основном из-за комиса 7 грн. Но на достаточно больших суммах профит при переносе в нынешнюю среду будет даже в сравнении переносом в прошлую пятницу и комисе 7 грн.
а, понял, ключевое в моем сообщении - в прошлую пятницу, а не вчера или сегодня ;-)
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 17:27

  Stringer написав:а понял, ключевое в моем сообщении - в прошлую пятницу, а не вчера или сегодня ;-)

Ну о ключевом я вообще не стал писать ;). Ключевое для мну это не морозить в условном пумбе, а обращать :)
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 17:29

  Квесторе_поверніться написав:
  Flamingo написав:Я в своем сообщение писал не совсем про пятницу, а про вчера (то есть про вторник). В этом случае профит будет точно. С пятницей сложнее - на маленьких суммах профита не будет в основном из-за комиса 7 грн. Но на достаточно больших суммах профит при переносе в нынешнюю среду будет даже в сравнении переносом в прошлую пятницу и комисе 7 грн.

На 15000 який профіт...якщо не секрет?

Шкурка вичинки не варта - тем более какой смысл считать то что было бы, если бы, да кабы ;)
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 09:53

  Flamingo написав:
  Stringer написав:а понял, ключевое в моем сообщении - в прошлую пятницу, а не вчера или сегодня ;-)

Ну о ключевом я вообще не стал писать ;). Ключевое для мну это не морозить в условном пумбе, а обращать :)

Тогда вопрос, зачем себя обкрадывать - так и остаётся безответным :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 20:29

Да, мне перед вирусами отказались отключать смс по тел., Остап по электронной почте и по письменному заявлению. Так что закрыл В+ карту.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 18:19

респект парням.
отдали сегодня полный фонд в валюте, купюры эмиссия.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 18:40

  Yuri_T написав:респект парням.
отдали сегодня полный фонд в валюте, купюры эмиссия.

Ну і славненько...вважав шо Шаромига не для валюти.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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