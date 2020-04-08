Flamingo написав:Я в своем сообщение писал не совсем про пятницу, а про вчера (то есть про вторник). В этом случае профит будет точно. С пятницей сложнее - на маленьких суммах профита не будет в основном из-за комиса 7 грн. Но на достаточно больших суммах профит при переносе в нынешнюю среду будет даже в сравнении переносом в прошлую пятницу и комисе 7 грн.
На 15000 який профіт...якщо не секрет?
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Flamingo написав:Может потому что никто себя как раз и не обкрадывает ? А действует строго по четкому расчету - при снятии именно в среду у Vorlon'a будет даже определенный профит, в сравнении с тем если бы он вывел деньги скажем не сегодня, а вчера
Тоесть перекинув их на 12% к примеру в пумб в пятницу, и получив с них сегодня проценты, получится меньше, чем получить 11% минус 7 грн в шарике через месяц? Вы в этом уверены
Я в своем сообщение писал не совсем про пятницу, а про вчера (то есть про вторник). В этом случае профит будет точно. С пятницей сложнее - на маленьких суммах профита не будет в основном из-за комиса 7 грн. Но на достаточно больших суммах профит при переносе в нынешнюю среду будет даже в сравнении переносом в прошлую пятницу и комисе 7 грн.
а, понял, ключевое в моем сообщении - в прошлую пятницу, а не вчера или сегодня
Flamingo написав:Я в своем сообщение писал не совсем про пятницу, а про вчера (то есть про вторник). В этом случае профит будет точно. С пятницей сложнее - на маленьких суммах профита не будет в основном из-за комиса 7 грн. Но на достаточно больших суммах профит при переносе в нынешнюю среду будет даже в сравнении переносом в прошлую пятницу и комисе 7 грн.
На 15000 який профіт...якщо не секрет?
Шкурка вичинки не варта - тем более какой смысл считать то что было бы, если бы, да кабы
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Yuri_T написав:респект парням. отдали сегодня полный фонд в валюте, купюры эмиссия.
Ну і славненько...вважав шо Шаромига не для валюти.
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19.03.20 Обратился в Черниговское отделение банка с целью пополнения депозита, но банк, а именно начальник отделения Кругерський Д.В. не желая привлекать средства под указанные в договоре процентную ставку по депозиту, решил мне предложить разместить новый вклад под гораздо низкий процент, мотивируя тем, что моим договором не предусмотрено пополнение вклада. Хочу заметить что по этому договору уже было пополнение пару месяцев назад, а в самом депозитном договоре написано пополнение допускается не меньше 1000 грн. Ваши отписки про 200% пополнения от суммы вклада что написаны где-то в ваших внутренних документах оставьте при себе для НБУ. Депозит уже пополнялся больше чем на 200%, не противоречьте сами себе. Есть договор где все четко прописано минимум 1000 грн! В итоге могу сказать для будущих клиентов 100 раз подумать, банк так же может и не выполнить условия по выдаче процентов и самого тела вклада! За долгое время работы с банками это первый банк который нагло нарушает договорные обязательства.