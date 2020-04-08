RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 616617618619>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 91
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
15%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
31
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 16:19

Re: Банк Глобус

  Flamingo написав:Я в своем сообщение писал не совсем про пятницу, а про вчера (то есть про вторник). В этом случае профит будет точно. С пятницей сложнее - на маленьких суммах профита не будет в основном из-за комиса 7 грн. Но на достаточно больших суммах профит при переносе в нынешнюю среду будет даже в сравнении переносом в прошлую пятницу и комисе 7 грн.

На 15000 який профіт...якщо не секрет?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33268
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1664 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 16:33

  Flamingo написав:
  Stringer написав:
  Flamingo написав:Может потому что никто себя как раз и не обкрадывает ;)? А действует строго по четкому расчету - при снятии именно в среду у Vorlon'a будет даже определенный профит, в сравнении с тем если бы он вывел деньги скажем не сегодня, а вчера :mrgreen:

Тоесть перекинув их на 12% к примеру в пумб в пятницу, и получив с них сегодня проценты, получится меньше, чем получить 11% минус 7 грн в шарике через месяц? Вы в этом уверены :mrgreen:

Я в своем сообщение писал не совсем про пятницу, а про вчера (то есть про вторник). В этом случае профит будет точно. С пятницей сложнее - на маленьких суммах профита не будет в основном из-за комиса 7 грн. Но на достаточно больших суммах профит при переносе в нынешнюю среду будет даже в сравнении переносом в прошлую пятницу и комисе 7 грн.
а, понял, ключевое в моем сообщении - в прошлую пятницу, а не вчера или сегодня ;-)
Stringer
 
Повідомлень: 10970
З нами з: 23.01.13
Подякував: 314 раз.
Подякували: 1544 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 17:27

  Stringer написав:а понял, ключевое в моем сообщении - в прошлую пятницу, а не вчера или сегодня ;-)

Ну о ключевом я вообще не стал писать ;). Ключевое для мну это не морозить в условном пумбе, а обращать :)
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4428
З нами з: 20.03.15
Подякував: 77 раз.
Подякували: 963 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 17:29

  Квесторе_поверніться написав:
  Flamingo написав:Я в своем сообщение писал не совсем про пятницу, а про вчера (то есть про вторник). В этом случае профит будет точно. С пятницей сложнее - на маленьких суммах профита не будет в основном из-за комиса 7 грн. Но на достаточно больших суммах профит при переносе в нынешнюю среду будет даже в сравнении переносом в прошлую пятницу и комисе 7 грн.

На 15000 який профіт...якщо не секрет?

Шкурка вичинки не варта - тем более какой смысл считать то что было бы, если бы, да кабы ;)
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4428
З нами з: 20.03.15
Подякував: 77 раз.
Подякували: 963 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 09:53

  Flamingo написав:
  Stringer написав:а понял, ключевое в моем сообщении - в прошлую пятницу, а не вчера или сегодня ;-)

Ну о ключевом я вообще не стал писать ;). Ключевое для мну это не морозить в условном пумбе, а обращать :)

Тогда вопрос, зачем себя обкрадывать - так и остаётся безответным :mrgreen:
Stringer
 
Повідомлень: 10970
З нами з: 23.01.13
Подякував: 314 раз.
Подякували: 1544 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 20:29

Да, мне перед вирусами отказались отключать смс по тел., Остап по электронной почте и по письменному заявлению. Так что закрыл В+ карту.
demichh
 
Повідомлень: 2365
З нами з: 09.12.10
Подякував: 122 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 18:19

респект парням.
отдали сегодня полный фонд в валюте, купюры эмиссия.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14613
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1942 раз.
Подякували: 4310 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 18:40

  Yuri_T написав:респект парням.
отдали сегодня полный фонд в валюте, купюры эмиссия.

Ну і славненько...вважав шо Шаромига не для валюти.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33268
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1664 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 21:24

Глобус Банк Мошенник

19.03.20 Обратился в Черниговское отделение банка с целью пополнения депозита, но банк, а именно начальник отделения Кругерський Д.В. не желая привлекать средства под указанные в договоре процентную ставку по депозиту, решил мне предложить разместить новый вклад под гораздо низкий процент, мотивируя тем, что моим договором не предусмотрено пополнение вклада. Хочу заметить что по этому договору уже было пополнение пару месяцев назад, а в самом депозитном договоре написано пополнение допускается не меньше 1000 грн. Ваши отписки про 200% пополнения от суммы вклада что написаны где-то в ваших внутренних документах оставьте при себе для НБУ. Депозит уже пополнялся больше чем на 200%, не противоречьте сами себе. Есть договор где все четко прописано минимум 1000 грн! В итоге могу сказать для будущих клиентов 100 раз подумать, банк так же может и не выполнить условия по выдаче процентов и самого тела вклада! За долгое время работы с банками это первый банк который нагло нарушает договорные обязательства.
Tebor
 
Повідомлень: 1
З нами з: 14.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 13:48

  Tebor написав:За долгое время работы с банками это первый банк который нагло нарушает договорные обязательства.

Счастливчик.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9465
З нами з: 03.11.08
Подякував: 707 раз.
Подякували: 2054 раз.
 
Профіль
1
6
2
  #<1 ... 616617618619>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, ingtrans і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3997, 3998, 3999
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
39985 4851707
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 кві, 2020 14:50
ingtrans
Альфа-Банк 1 ... 8445, 8446, 8447
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
84463 9938628
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 кві, 2020 13:21
Stringer
А-Банк 1 ... 1582, 1583, 1584
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
15837 2205703
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 кві, 2020 11:51
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.