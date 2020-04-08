Додано: Вів 14 кві, 2020 21:24

19.03.20 Обратился в Черниговское отделение банка с целью пополнения депозита, но банк, а именно начальник отделения Кругерський Д.В. не желая привлекать средства под указанные в договоре процентную ставку по депозиту, решил мне предложить разместить новый вклад под гораздо низкий процент, мотивируя тем, что моим договором не предусмотрено пополнение вклада. Хочу заметить что по этому договору уже было пополнение пару месяцев назад, а в самом депозитном договоре написано пополнение допускается не меньше 1000 грн. Ваши отписки про 200% пополнения от суммы вклада что написаны где-то в ваших внутренних документах оставьте при себе для НБУ. Депозит уже пополнялся больше чем на 200%, не противоречьте сами себе. Есть договор где все четко прописано минимум 1000 грн! В итоге могу сказать для будущих клиентов 100 раз подумать, банк так же может и не выполнить условия по выдаче процентов и самого тела вклада! За долгое время работы с банками это первый банк который нагло нарушает договорные обязательства.