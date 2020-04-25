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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 619620621622

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 91
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
15%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
31
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 15:19

Не слід нагнітати по Шаромизі...ось побачим звіт за 1 квартал року 2020 тоді і побачим.
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 18:10

  asteriks написав:ukrprom2014я абсолютный дилетант в вопросах недвижимости, но краем уха слышал еще зимой, что большинство недостроев Укрбуда взял на баланс (и обещает достроить) Київміськбуд.
Или от этих недостроев Глобусу ничего не перепадет, а все платежи клиентов будут уходить на счета Київміськбуда?

Да, Зельц сказал, что КМБ достроит УБ. Но не сказал, где деньги возьмут :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 18:16

  ukrprom2014 написав:asteriks
Вся недвига Глобуса= коробки Микитася.

Глобус не только УБ кредитовал
https://globusbank.com.ua/ru/ipoteka.html
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 18:30

Я вот думаю:
если стройка объекта временно приостановлено - взявшие ипотеку в кредит все равно продолжают его оплачивать?
asteriks
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 18:43

Не знаю как с ипотечниками, а так Шарик балуется исполнительной надписью (незаконной), как жалуются потребители МФО.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 21:08

  demichh написав:Не знаю как с ипотечниками, а так Шарик балуется исполнительной надписью (незаконной), как жалуются потребители МФО.

На парканах малює чи що це має означати?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 16:03

  asteriks написав:Я вот думаю:
если стройка объекта временно приостановлено - взявшие ипотеку в кредит все равно продолжают его оплачивать?
одно с другим не связано
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW (15% кешбек на таксі)
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 19:21

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а коли вони повинні оголосити (опублікувати на сайті своєму) цю звітність?
asteriks
 
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  #<1 ... 619620621622
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