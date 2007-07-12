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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 кві, 2020 15:19
Не слід нагнітати по Шаромизі...ось побачим звіт за 1 квартал року 2020 тоді і побачим.
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Додано: Сер 22 кві, 2020 18:10
Да, Зельц сказал, что КМБ достроит УБ. Но не сказал, где деньги возьмут
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Додано: Сер 22 кві, 2020 18:16
Глобус не только УБ кредитовал
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Додано: Сер 22 кві, 2020 18:30
Я вот думаю:
если стройка объекта временно приостановлено - взявшие ипотеку в кредит все равно продолжают его оплачивать?
Додано: Сер 22 кві, 2020 18:43
Не знаю как с ипотечниками, а так Шарик балуется исполнительной надписью (незаконной), как жалуются потребители МФО.
Додано: Сер 22 кві, 2020 21:08
На парканах малює чи що це має означати?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 23 кві, 2020 16:03
одно с другим не связано
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Додано: Нед 26 кві, 2020 19:21
Квесторе_поверніться
а коли вони повинні оголосити (опублікувати на сайті своєму) цю звітність?
Додано: Пон 27 кві, 2020 00:35
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