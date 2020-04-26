RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 620621622623

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 91
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
15%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
31
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 10:31

  ukrprom2014 написав:
  flysoulfly написав:и чё ж они тогда ограничение пополнения столбиков не сняли

Пополняйте на здоровьe
ну бред же.

повторю для невнимательных:
чё ж они тогда ограничение пополнения столбиков не сняли, если "ж*** у них началась еще до Н.Г." ?
нелогично
flysoulfly
 
Повідомлень: 114
З нами з: 13.01.09
Подякував: 81 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 11:31

  asteriks написав:Квесторе_поверніться
а коли вони повинні оголосити (опублікувати на сайті своєму) цю звітність?

До кінця квітня року 2020 має бути на сайті банки.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33356
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1668 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 11:34

  flysoulfly написав:
  ukrprom2014 написав:
  flysoulfly написав:и чё ж они тогда ограничение пополнения столбиков не сняли

Пополняйте на здоровьe
ну бред же.

повторю для невнимательных:
чё ж они тогда ограничение пополнения столбиков не сняли, если "ж*** у них началась еще до Н.Г." ?
нелогично

Проблема в банок зараз не в поповненні а в неповерненні кредитів які раніше взяли...не платять навіть ті які можуть повертати...в всій цій катавасії вже нічого не розібрати.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33356
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1668 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 620621622623
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1598, 1599, 1600
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
15997 2221506
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 кві, 2020 11:50
Вкладчик1234
Альфа-Банк 1 ... 8479, 8480, 8481
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
84800 9979733
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 кві, 2020 11:49
Alfa_Bank
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4015, 4016, 4017
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
40161 4873932
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 кві, 2020 11:48
Игорь Алексеевич

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.