ну бред же.
повторю для невнимательных:
чё ж они тогда ограничение пополнения столбиков не сняли, если "ж*** у них началась еще до Н.Г." ?
нелогично
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 кві, 2020 10:31
Додано: Пон 27 кві, 2020 11:31
До кінця квітня року 2020 має бути на сайті банки.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 11:34
Проблема в банок зараз не в поповненні а в неповерненні кредитів які раніше взяли...не платять навіть ті які можуть повертати...в всій цій катавасії вже нічого не розібрати.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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