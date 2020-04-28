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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 620621622623

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 91
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
15%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
31
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 10:31

  ukrprom2014 написав:
  flysoulfly написав:и чё ж они тогда ограничение пополнения столбиков не сняли

Пополняйте на здоровьe
ну бред же.

повторю для невнимательных:
чё ж они тогда ограничение пополнения столбиков не сняли, если "ж*** у них началась еще до Н.Г." ?
нелогично
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 11:31

  asteriks написав:Квесторе_поверніться
а коли вони повинні оголосити (опублікувати на сайті своєму) цю звітність?

До кінця квітня року 2020 має бути на сайті банки.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 11:34

  flysoulfly написав:
  ukrprom2014 написав:
  flysoulfly написав:и чё ж они тогда ограничение пополнения столбиков не сняли

Пополняйте на здоровьe
ну бред же.

повторю для невнимательных:
чё ж они тогда ограничение пополнения столбиков не сняли, если "ж*** у них началась еще до Н.Г." ?
нелогично

Проблема в банок зараз не в поповненні а в неповерненні кредитів які раніше взяли...не платять навіть ті які можуть повертати...в всій цій катавасії вже нічого не розібрати.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 12:07

  Квесторе_поверніться написав:
  flysoulfly написав:повторю для невнимательных:
чё ж они тогда ограничение пополнения столбиков не сняли, если "ж*** у них началась еще до Н.Г." ?
нелогично

Проблема в банок зараз не в поповненні а в неповерненні кредитів які раніше взяли...не платять навіть ті які можуть повертати...в всій цій катавасії вже нічого не розібрати.

та ні, взагалі проблема в банок саме в тому, що не були реально покарані власники й менеджмент банків за всі ті "минулі випадки" розкрадання грошей вкладників. Та й тому що НБУ й зараз теж там "в долє".
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 13:19

Re: Банк Глобус

  flysoulfly написав:та ні, взагалі проблема в банок саме в тому, що не були реально покарані власники й менеджмент банків за всі ті "минулі випадки" розкрадання грошей вкладників. Та й тому що НБУ й зараз теж там "в долє".

Можу з Вами погодитись...але це вже кожний конкретний випадок слід розглядати окремо.
Думаю найбільша проблема в Судах...частково в органах які доводять справи до Судів.
В реформі Судів ніякого руху немає.
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 22:50

Re: Банк Глобус

  flysoulfly написав:Та й тому що НБУ й зараз теж там "в долє".


Бандитка Рожковська отримує відкати... давно пора її на нари!

/viewtopic.php?p=4928337#p4928337
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 09:47

  greenozon написав:
  flysoulfly написав:Та й тому що НБУ й зараз теж там "в долє".


Бандитка Рожковська отримує відкати... давно пора її на нари!

/viewtopic.php?p=4928337#p4928337

Вуйцьо Бєня давно на Катерину бочку котить...вона організовувала технічну сторону переходу Привата в державну власність.
Але потрібні кримінальні справи і рішення Судів.
А так...це балабольство.
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