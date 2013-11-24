ну бред же.
повторю для невнимательных:
чё ж они тогда ограничение пополнения столбиков не сняли, если "ж*** у них началась еще до Н.Г." ?
нелогично
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Додано: Пон 27 кві, 2020 10:31
Додано: Пон 27 кві, 2020 11:31
До кінця квітня року 2020 має бути на сайті банки.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 11:34
Проблема в банок зараз не в поповненні а в неповерненні кредитів які раніше взяли...не платять навіть ті які можуть повертати...в всій цій катавасії вже нічого не розібрати.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 12:07
та ні, взагалі проблема в банок саме в тому, що не були реально покарані власники й менеджмент банків за всі ті "минулі випадки" розкрадання грошей вкладників. Та й тому що НБУ й зараз теж там "в долє".
Додано: Пон 27 кві, 2020 13:19
Re: Банк Глобус
Можу з Вами погодитись...але це вже кожний конкретний випадок слід розглядати окремо.
Думаю найбільша проблема в Судах...частково в органах які доводять справи до Судів.
В реформі Судів ніякого руху немає.
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Додано: Вів 28 кві, 2020 22:50
Re: Банк Глобус
Бандитка Рожковська отримує відкати... давно пора її на нари!
/viewtopic.php?p=4928337#p4928337
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Додано: Сер 29 кві, 2020 09:47
Вуйцьо Бєня давно на Катерину бочку котить...вона організовувала технічну сторону переходу Привата в державну власність.
Але потрібні кримінальні справи і рішення Судів.
А так...це балабольство.
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Додано: Сер 29 кві, 2020 14:39
Re: Банк Глобус
Пора уже открывать тему-холивар: "Факапы Катерины - правда и ложь".
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Додано: Сер 29 кві, 2020 14:49
Неправда, техническую сторону организовала девочка (забыл фамилию), которую потом кинули, и она всю эту аферу описала в фб,
не исключено что мы ещё увидим и уголовные дела и решения судов
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