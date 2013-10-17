greenozon
Коллега её просто нежно любит - неужели не поняли?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 кві, 2020 18:42
Монописуально на однополые браки так и на байки про мойшу или пиРожкову. Напрягает ввод лимита на р2р,очень своевременно, учитываем что у большинства украинцев карта именно Приватбанка в наличии из доступных
никому не верю
Додано: Сер 29 кві, 2020 18:46
Re: Банк Глобус
шо за лимит?
50/100грн за оформление КОКО-кард от банка Форвард: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
100грн за оформление карты PUDRA: https://clc.am/F2CU5w
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