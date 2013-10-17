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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 621622623624

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 91
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
15%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
31
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 18:17

greenozon
Коллега её просто нежно любит - неужели не поняли? ;)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 18:42

  Vorlon написав:greenozon
Коллега её просто нежно любит - неужели не поняли? ;)

Монописуально на однополые браки так и на байки про мойшу или пиРожкову. Напрягает ввод лимита на р2р,очень своевременно, учитываем что у большинства украинцев карта именно Приватбанка в наличии из доступных
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 18:46

Re: Банк Глобус

Напрягает ввод лимита на р2р
шо за лимит?
50/100грн за оформление КОКО-кард от банка Форвард: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
100грн за оформление карты PUDRA: https://clc.am/F2CU5w
Кащей
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