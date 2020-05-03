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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 622623624625

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 92
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
15%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
31
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 16:41

Re: Банк Глобус

По депозитам когда проценты капнут?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 17:51

  Investor_K написав:По депозитам когда проценты капнут?

В понедельник - первый рабочий день месяца
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vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 15:24

Погибель скорая ожидает эту помойку. Затраты времени на снятие процентов по 4 часа ежемесячно. Обслужить очередь из 4х человек умудряются растянуть на половину рабочего дня.
operatorrg2fs
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 15:58

  operatorrg2fs написав:Погибель скорая ожидает эту помойку. Затраты времени на снятие процентов по 4 часа ежемесячно. Обслужить очередь из 4х человек умудряются растянуть на половину рабочего дня.

Так рух по П2П потрібно чинити. Ні?
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