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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 тра, 2020 16:41
Re: Банк Глобус
По депозитам когда проценты капнут?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Нед 03 тра, 2020 17:51
Додано: Пон 04 тра, 2020 15:24
Погибель скорая ожидает эту помойку. Затраты времени на снятие процентов по 4 часа ежемесячно. Обслужить очередь из 4х человек умудряются растянуть на половину рабочего дня.
Додано: Пон 04 тра, 2020 15:58
Так рух по П2П потрібно чинити. Ні?
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