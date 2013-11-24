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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 тра, 2020 16:41
Re: Банк Глобус
По депозитам когда проценты капнут?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Нед 03 тра, 2020 17:51
Додано: Пон 04 тра, 2020 15:24
Погибель скорая ожидает эту помойку. Затраты времени на снятие процентов по 4 часа ежемесячно. Обслужить очередь из 4х человек умудряются растянуть на половину рабочего дня.
Додано: Пон 04 тра, 2020 15:58
Так рух по П2П потрібно чинити. Ні?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 04 тра, 2020 19:35
Наверно от отделения зависит.
Сумы, сегодня: получение новой карты, получение пин-кода через смс и получение процентов- на все 10 минут. Но лучше. как писали выше- моно, форвард.... У меня карта была по 4/20, пришла смс, что будет работать. Но, как оказалось, п2п не работает, как и оплата в инете, пришлось ехать.
Додано: Пон 04 тра, 2020 22:09
pfauter там новая замануха уже - платное смс за пин-код.
3 грн на подьем моб оператора - такого жлобства я еще не видел.
одна радость - вместо простира дали мс .
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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