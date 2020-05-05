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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 тра, 2020 19:58
pavyak написав:
Пришел сегодня в отделение во Львове, чтоб закрыть Видсоточку. Для них это было почти шок со звонками в головной банк и кучей вопросов к ним, видимо я первый такой. В результате приняли заявление о закрытии счета. Прошло пол дня в ИБ ничего не поменялось, карта активна.
...а зачем закрывать? Ее обслуживание платное???
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Додано: Вів 05 тра, 2020 20:04
abc111 написав: pavyak написав:
Пришел сегодня в отделение во Львове, чтоб закрыть Видсоточку. Для них это было почти шок со звонками в головной банк и кучей вопросов к ним, видимо я первый такой. В результате приняли заявление о закрытии счета. Прошло пол дня в ИБ ничего не поменялось, карта активна.
...а зачем закрывать? Ее обслуживание платное???
-7 грн./мес. если не отключить СМС информирование, которое перестали отключать
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Додано: Вів 05 тра, 2020 20:05
ruvex написав:
-7 грн./мес. если не отключить СМС информирование, которое перестали отключать
И, это, наверняка только начало. Хотя даже так, убыточная карта в хозяйстве не нужна.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 22:26
Мне картсчет в+ неделюзакрывали.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 22:41
Goodman написав:pfauter
там новая замануха уже - платное смс за пин-код.
3 грн на подьем моб оператора - такого жлобства я еще не видел.
одна радость - вместо простира дали мс .
Плата за отправку смс для получения пин-кода идет по тарифам вашего мобильного оператора. 3 грн на 3 года, ну не знаю.... Разве это деньги? В Альянсе, кстати тоже пин через смс получал зимой.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 22:48
люди, подскажите, если привата карту заблокировала исполнительная служба , в каком банке можно открыть чтоб не блокировали ? не до всех же они дотягуться могут
карта нужна для оплаты в олх
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Вів 05 тра, 2020 22:35
omb
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