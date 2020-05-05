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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 623624625626

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 92
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
15%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
31
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 19:58

  pavyak написав:Пришел сегодня в отделение во Львове, чтоб закрыть Видсоточку. Для них это было почти шок со звонками в головной банк и кучей вопросов к ним, видимо я первый такой. В результате приняли заявление о закрытии счета. Прошло пол дня в ИБ ничего не поменялось, карта активна.




...а зачем закрывать? Ее обслуживание платное???
abc111
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 20:04

  abc111 написав:
  pavyak написав:Пришел сегодня в отделение во Львове, чтоб закрыть Видсоточку. Для них это было почти шок со звонками в головной банк и кучей вопросов к ним, видимо я первый такой. В результате приняли заявление о закрытии счета. Прошло пол дня в ИБ ничего не поменялось, карта активна.




...а зачем закрывать? Ее обслуживание платное???

-7 грн./мес. если не отключить СМС информирование, которое перестали отключать
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 20:05

Re: Банк Глобус

  ruvex написав:-7 грн./мес. если не отключить СМС информирование, которое перестали отключать

И, это, наверняка только начало. Хотя даже так, убыточная карта в хозяйстве не нужна.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 22:26

Мне картсчет в+ неделюзакрывали.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 22:41

  Goodman написав:pfauter там новая замануха уже - платное смс за пин-код.
3 грн на подьем моб оператора - такого жлобства я еще не видел.
одна радость - вместо простира дали мс .

Плата за отправку смс для получения пин-кода идет по тарифам вашего мобильного оператора. 3 грн на 3 года, ну не знаю.... Разве это деньги? В Альянсе, кстати тоже пин через смс получал зимой.
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 22:48

Re: Банк Глобус

люди, подскажите, если привата карту заблокировала исполнительная служба , в каком банке можно открыть чтоб не блокировали ? не до всех же они дотягуться могут
карта нужна для оплаты в олх
serp6769
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