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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 тра, 2020 19:58
pavyak написав:
Пришел сегодня в отделение во Львове, чтоб закрыть Видсоточку. Для них это было почти шок со звонками в головной банк и кучей вопросов к ним, видимо я первый такой. В результате приняли заявление о закрытии счета. Прошло пол дня в ИБ ничего не поменялось, карта активна.
...а зачем закрывать? Ее обслуживание платное???
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Додано: Вів 05 тра, 2020 20:04
abc111 написав: pavyak написав:
Пришел сегодня в отделение во Львове, чтоб закрыть Видсоточку. Для них это было почти шок со звонками в головной банк и кучей вопросов к ним, видимо я первый такой. В результате приняли заявление о закрытии счета. Прошло пол дня в ИБ ничего не поменялось, карта активна.
...а зачем закрывать? Ее обслуживание платное???
-7 грн./мес. если не отключить СМС информирование, которое перестали отключать
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Додано: Вів 05 тра, 2020 20:05
ruvex написав:
-7 грн./мес. если не отключить СМС информирование, которое перестали отключать
И, это, наверняка только начало. Хотя даже так, убыточная карта в хозяйстве не нужна.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 22:26
Мне картсчет в+ неделюзакрывали.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 22:41
Goodman написав:pfauter
там новая замануха уже - платное смс за пин-код.
3 грн на подьем моб оператора - такого жлобства я еще не видел.
одна радость - вместо простира дали мс .
Плата за отправку смс для получения пин-кода идет по тарифам вашего мобильного оператора. 3 грн на 3 года, ну не знаю.... Разве это деньги? В Альянсе, кстати тоже пин через смс получал зимой.
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pfauter
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Додано: Сер 06 тра, 2020 09:34
pfauter не 3 года, а меньше даже двух.
Простир был 03/20, МС дали 02/22 - тремя годами и не пахнет.
А еще у них ИБ глючный, месяц висел "неправильный" остаток по карте и всем по соловью. А тут еще оплачивай их забаганки по безопасности.
PS В отделениях вообще пофигизм, все БЕЗ МАСОК, без септиков и вообще .
Карту перед выдачей не пшикали. Зато на ФБ тонны слюней, какие они 3,14159датые и как они обо мне заботятся и покращуют все на платной основе. Приходиш в маске как дурак - карантин только для меня.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Сер 06 тра, 2020 20:23
Я пожалел деньги на смс и мне менеджер звонила в свой главный офис и просила мне прислать смс на тел с пинкодом
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demichh
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