Додано: Сер 06 тра, 2020 09:34

pfauter не 3 года, а меньше даже двух.

Простир был 03/20, МС дали 02/22 - тремя годами и не пахнет.

А еще у них ИБ глючный, месяц висел "неправильный" остаток по карте и всем по соловью. А тут еще оплачивай их забаганки по безопасности.



PS В отделениях вообще пофигизм, все БЕЗ МАСОК, без септиков и вообще .

Карту перед выдачей не пшикали. Зато на ФБ тонны слюней, какие они 3,14159датые и как они обо мне заботятся и покращуют все на платной основе. Приходиш в маске как дурак - карантин только для меня.