RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 624625626627

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 92
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
15%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
31
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 16:47

demichh я так и думал, что это подстава.
Подстава на подставе - еще "проконсультировали" , что по МС могу снимать во всех банкоматах без комисс...., развод на разводе. :mrgreen:
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3470
З нами з: 23.11.14
Подякував: 624 раз.
Подякували: 401 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 624625626627
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: wolt450 і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1610, 1611, 1612
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16111 2237146
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 тра, 2020 17:17
jay2004
Идея Банк 1 ... 1794, 1795, 1796
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
17954 2526084
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 тра, 2020 17:01
mustbe
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4035, 4036, 4037
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
40366 4895925
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 тра, 2020 16:23
proftpd66

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (16112)
07.05.2020 17:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.