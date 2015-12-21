demichh я так и думал, что это подстава.
Подстава на подставе - еще "проконсультировали" , что по МС могу снимать во всех банкоматах без комисс...., развод на разводе.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 тра, 2020 16:47
demichh я так и думал, что это подстава.
Подстава на подставе - еще "проконсультировали" , что по МС могу снимать во всех банкоматах без комисс...., развод на разводе.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 07 тра, 2020 21:24
Re: Банк Глобус
А разве банк не принимал решение больше не выпускать Відсоточку + ?
Додано: Чет 07 тра, 2020 22:45
одного разу її заховали із продаж, але через певний час вернули взад
+50грн !
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