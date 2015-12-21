demichh я так и думал, что это подстава.
Подстава на подставе - еще "проконсультировали" , что по МС могу снимать во всех банкоматах без комисс...., развод на разводе.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 тра, 2020 16:47
demichh я так и думал, что это подстава.
Подстава на подставе - еще "проконсультировали" , что по МС могу снимать во всех банкоматах без комисс...., развод на разводе.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 07 тра, 2020 21:24
Re: Банк Глобус
А разве банк не принимал решение больше не выпускать Відсоточку + ?
Додано: Чет 07 тра, 2020 22:45
одного разу її заховали із продаж, але через певний час вернули взад
+50грн !
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Додано: Чет 07 тра, 2020 23:48
1 балл к 10.
1 балл это что такое? 0.2% реальных?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Чет 07 тра, 2020 23:50
0,8% реальных, если ликвидными фантиками ...
пополняха на 100 грн. стоит 1200 баллов
чтоб заработать 1 балл надо потратить 10 грн.
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 00:00
IMPRINTER
ганьба. Симка гулит.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
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