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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 624625626627

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 92
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
15%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
31
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 16:47

demichh я так и думал, что это подстава.
Подстава на подставе - еще "проконсультировали" , что по МС могу снимать во всех банкоматах без комисс...., развод на разводе. :mrgreen:
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 21:24

Re: Банк Глобус

А разве банк не принимал решение больше не выпускать Відсоточку + ?
reef
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 22:45

  reef написав:А разве банк не принимал решение больше не выпускать Відсоточку + ?


одного разу її заховали із продаж, але через певний час вернули взад :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 23:48

https://globusbonus.globusbank.ua/#home-bonuses

1 балл к 10.

1 балл это что такое? 0.2% реальных?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 23:50

  proftpd66 написав:https://globusbonus.globusbank.ua/#home-bonuses

1 балл к 10.

1 балл это что такое? 0.2% реальных?


0,8% реальных, если ликвидными фантиками ...

пополняха на 100 грн. стоит 1200 баллов
чтоб заработать 1 балл надо потратить 10 грн.

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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 00:00

IMPRINTER

ганьба. Симка гулит.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 01:09

Этож каким нужно быть извращенцем чтобы придумать курс 1:120.
Типа: даже 1:100 - слишком дорого для шарика.
Это какой-то позор (с)
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:04

Re: Банк Глобус

  mustbe написав:Этож каким нужно быть извращенцем чтобы придумать курс 1:120

Оно ж так и называется "подарок".
Только не написали что подарок шаромыге :)
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ukrprom2014
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